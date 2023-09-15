У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
ГоловнаСуспільствоВійна

Прокремлівський блогер Подоляка “наводив” російські ракети на Миколаїв, – СБУ

Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Прокремлівський блогер Подоляка “наводив” російські ракети на Миколаїв, – СБУ
Фото: СБУ

СБУ заявила про викриття блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який «наводив» російські ракети на Миколаїв. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Служба безпеки викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території росії. Раніше співробітники СБУ задокументували його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Одержані від посадовця відомості Подоляка переправляв своїм «кураторам» з російських спецслужб.

Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих «прильотів» на території міста.

Також прокурор-зрадник «зливав» рашистам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах.

За даними слідства, комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше співробітники СБУ вже повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, екснардепу-втікачу Іллі Киві повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу (ст. 436 та ч. 3 ст. 109 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies