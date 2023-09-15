У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
ГоловнаСуспільствоПодії

У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела

Слідчі дії проводять за місцем проживання депутата. 

У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Фото: джерела серед правоохоронців

Під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил РФ" та заборонену символіку. 

Фото надали джерела LB.ua. За їхніми словами, в парламентаря виявили класичний набір ватника і русофіла: колорадські стрічки, медальки, двоголові орли, ордєна і кітєля. 

"Виявляється, що товариш Шуфрич є не тільки у фан-клубі мармурових сходин і золотих люстр, але ще поважним «Полководцем Победы» та «Ветераном Вооруженных сил РФ»", – зазначили співрозмовники. 

Фото: джерела серед правоохоронців
Фото: джерела серед правоохоронців
Фото: джерела серед правоохоронців
Фото: джерела серед правоохоронців
Фото: джерела серед правоохоронців

Нагадаємо, що слідчі дії проходять за місцем проживання Шуфрича. Їх проводить СБУ, але офіційно даних про обшуки поки немає. Шуфрич фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем. 

Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної Ради, був у Партії регіонів, яка після революції переназвалася в ОПЗЖ. Досі очолює комітет із питань свободи слова.

За даними джерел LB.ua, від російського агента Сівковича Шуфрич мав завдання поширювати в медіа проросійські наративи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies