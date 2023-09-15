У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела

Під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил РФ" та заборонену символіку.

Фото надали джерела LB.ua. За їхніми словами, в парламентаря виявили класичний набір ватника і русофіла: колорадські стрічки, медальки, двоголові орли, ордєна і кітєля.

"Виявляється, що товариш Шуфрич є не тільки у фан-клубі мармурових сходин і золотих люстр, але ще поважним «Полководцем Победы» та «Ветераном Вооруженных сил РФ»", – зазначили співрозмовники.

Фото: джерела серед правоохоронців

Фото: джерела серед правоохоронців

Фото: джерела серед правоохоронців

Фото: джерела серед правоохоронців

Фото: джерела серед правоохоронців

Нагадаємо, що слідчі дії проходять за місцем проживання Шуфрича. Їх проводить СБУ, але офіційно даних про обшуки поки немає. Шуфрич фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем.

Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної Ради, був у Партії регіонів, яка після революції переназвалася в ОПЗЖ. Досі очолює комітет із питань свободи слова.

За даними джерел LB.ua, від російського агента Сівковича Шуфрич мав завдання поширювати в медіа проросійські наративи.