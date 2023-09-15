РФ протягом доби била по 9 областях України, по Хмельницькій вдарила вранці

У Хмельницькій області вранці було чути вибухи, працювала ППО. Інформація уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській області за добу вранці було пʼять обстрілів (24 вибухи). Ворог із мінометів, артилерії та АГС стріляв по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Без жертв та руйнувань.

У Сумській вночі росіяни здійснили два обстріли Зноб-Новгородської громади. Зафіксовано шість вибухів з міномету. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 151 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська, Есманська громади.

У Миколаївській сьогодні зранку з реактивних систем залпового вогню окупанти з Кінбурнської коси завдали удару по відкритій території Радсадівської територіальної громади. Без руйнувань та постраждалих. Вчора вдень ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Луганській вчора росіяни зранку і по обіді відкрили вогонь по Невському. Повністю зруйновано один будинок, ще два мають пошкодження різного ступеня. Авіаційні удари витримали Надія і Новоєгорівка. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 147 обстрілів (539 снарядів).

У Харківській авіаударів зазнали селища Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Куп’янського району. Під ворожий обстріл та міномет потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове. А також Нескучне, Нестерне, Охримівка, Бударки. Ворог продовжує підтримувати групу військ, що охороняє державний кордон. Війська противника проводять активні підривні заходи у прикордонних районах з метою запобігання розгортання українських військ на напрямках, які противник збільшує щільність мінних полів вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено пʼять приватних будинків. Без постраждалих. У Подолах стався ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Інформації щодо потерпілих не надходило.

У Запорізькій за добу було 118 обстрілів по 31 населеному пункту. Ворог здійснив девʼять РСЗВ-обстрілів Новоіванівці, Успенівці, Новодарівці, Чарівного, Левадного, Роботиного, Малих Щербаків та Лук'янівського, шість авіаударів по Оріхову, а також девʼять БпЛА-атак по Трудовому, Малих Щербаках, П'ятихатках та Малинівці. 94 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Білогір'я, Темирівки, Ольгівського, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Степового, Плавнів, Павлівки, Лобкового й Кам'янського. Внаслідок артилерійського удару по Преображенці поранення отримав 34-річний чоловік, його госпіталізовано.Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 91 обстріл (349 снарядів), з них по Херсону – шість обстрілів (20 снарядів). Окупанти поцілили у райони 29 населених пунктів області; адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; територію заводу в Херсоні.Загинула одна дитина, шестеро людей дістали поранення, одна з них – дитина.

У Дніпропетровській вночі від атак потерпав Нікопольський район. Ворог двічі накрив район з важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури. Також, через обстріли, зайнялася суха трава. Вогнеборці оперативно загасили полум'я. Цілив ворог і по Марганецькій громаді. На щастя, людей не зачепило. Вчора вдень ворог двічі атакував Дніпропетровщину. Спершу бив по Межівській громаді Синельниківського району. Потім – по Марганецькій. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни відкривали вогонь 21 раз: РСЗВ "Смерч", "Град", артилерія. Під вогнем – 13 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Красногорівка, Курдюмівка, Неліпівка, Іванопілля, Шахтарське, Карлівка, Дружба, Новодмитрівка, Неліпівка, Предтечине. Пошкоджено 33 об’єкти: 27 приватних житлових будинків, три – ЛЕП, дім молитви, господарча споруда, приміщення ДП "Укрветсанзавод". За добу по області одну людину поранено.

Нагадаємо, Сили оборони України відбили у ворога Андріївку Донецької області. Тривають важкі бої. Звільнення населеного пункту проводила Третя окрема штурмова бригада.