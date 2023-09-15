У Хмельницькій області спрацювала ППО

У Хмельницькій області вранці 15 вересня було чутно вибух. Спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомила ОВА у Теlegram. Інші деталі поки невідомі.

"В області було чутно вибух. Працює ППО. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!" – йдеться у повідомленні.

Роботу ППО в області підтвердили і Повітряні сили України. За їхніми даними, росіяни випустили на західні регіони ударні безпілотники.

Попередньої атаки область зазнала у ніч на 19 серпня. Тоді росіяни теж били безпілотниками. У декількох громадах було пошкодження десятків будинків, двоє жінок зазнали поранень.