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У Хмельницькій області спрацювала ППО

Повітряні сили повідомили про атаку безпілотників. 

У Хмельницькій області спрацювала ППО
Ілюстративне фото
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

У Хмельницькій області вранці 15 вересня було чутно вибух. Спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомила ОВА у Теlegram. Інші деталі поки невідомі. 

"В області було чутно вибух. Працює ППО. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!" – йдеться у повідомленні. 

Роботу ППО в області підтвердили і Повітряні сили України. За їхніми даними, росіяни випустили на західні регіони ударні безпілотники. 

Попередньої атаки область зазнала у ніч на 19 серпня. Тоді росіяни теж били безпілотниками. У декількох громадах було пошкодження десятків будинків, двоє жінок зазнали поранень.

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