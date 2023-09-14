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Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів

Йдеться про населені пункти, які постійно обстрілюють росіяни.

Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів

На Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Крім того, була змінена тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з 20:00 до 6:00. 

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“Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду”, - зазначив Прокудін. 

Він додав, що інші рішення стосуються оборони області, і вони будуть сюрпризом для росіян.

Нагадаємо, у Херсоні з 16 травня комендантська година діяла з 21:00 до 05:00.

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