Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів

Йдеться про населені пункти, які постійно обстрілюють росіяни.

На Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Крім того, була змінена тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з 20:00 до 6:00.

“Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду”, - зазначив Прокудін.

Він додав, що інші рішення стосуються оборони області, і вони будуть сюрпризом для росіян.

Нагадаємо, у Херсоні з 16 травня комендантська година діяла з 21:00 до 05:00.