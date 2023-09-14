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Із Зарічного на Донеччині евакуювали останню дитину

Всі інші неповнолітні були евакуйовані до безпечних регіонів раніше. 

Із Зарічного на Донеччині евакуювали останню дитину
Фото: Пресслужба Нацполіції

Підрозділ "Білий янгол" евакуював з с. Зарічне Лиманської громади Донецької області останню дитину.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

9-річний Тимофій жив із 77-річною бабусею у будинку, де через обстріли не залишилося жодного вікна. Дитина перечікувала потужні прильоти в кімнаті, бо підвалу в оселі немає.

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Зарічне розташовано на межі Донецької та Луганської областей, та останніми місяцями потерпає від постійних обстрілів росіян.

Поліцейські переконали жінку виїхати з онуком до Лиману, де підготували для них будинок, де у хлопчика буде своя кімната та навіть настільний футбол.

“Наразі сім’я облаштовується на новому місці. Інспектор з ювенальної превенції організував умови для навчання дитини, а також взяв на контроль побутові проблеми родини”, - підсумували в поліції.

Нагадаємо, з серпня 2022 року в Україні проводиться обов’язкова евакуація з Донеччини. За рік до безпечних регіонів перемістилися понад 87 тис. громадян, серед яких понад 10,7 тисяч дітей і понад 3,7 тисячі маломобільних людей.

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