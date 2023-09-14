Генштаб ЗСУ підтвердив, що є частковий успіх у районах Кліщіївки та Андріївки на Донеччині

На Авдіївському напрямку наші військові тримають оборону та успішно відбили низку ворожих атак в районах Ласточкиного та Авдіївки, також відбили близько 10 атак росіян у районі Мар’їнки.

У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Авдіївському напрямку українські військові тримають оборону та успішно відбили низку ворожих атак в районах Ласточкиного та Авдіївки. Крім того, відбили близько десятка атак росіян у районі Мар’їнки.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по пункту управління, двох зенітно-ракетних комплексах, п'яти артилерійських засобах та складу боєприпасів противника.

Росія завдала ракетного та 44 авіаційні удари, здійснила 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Ситуація на фронті станом на 18.00 14 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах; на Сіверському та Слобожанському противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Стрілечої, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Грем'ячка, Гай Чернігівської області; Стара Гута, Уланове, Мачулища, Грабовське, Пономаренки Сумської області та Нескучне, Охрімівка, Нестерне, Бударки Харківської області;

та противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Стрілечої, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Грем'ячка, Гай Чернігівської області; Стара Гута, Уланове, Мачулища, Грабовське, Пономаренки Сумської області та Нескучне, Охрімівка, Нестерне, Бударки Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах Степової Новоселівки, Котлярівки Харківської області та Надії, Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка, Берестове Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Степової Новоселівки, Котлярівки Харківської області та Надії, Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка, Берестове Харківської області; на Лиманському від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Північне Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Північне Донецької області; на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів ворог завдав неподалік Пантелеймонівки, Кераміка, Ласточкиного, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області;

артилерійських та мінометних обстрілів ворог завдав неподалік Пантелеймонівки, Кераміка, Ласточкиного, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському ворожих авіаційних ударів зазнали Водяне, Пречистівка, Новомайорське та Старомайорське Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

ворожих авіаційних ударів зазнали Водяне, Пречистівка, Новомайорське та Старомайорське Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області;

противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області; на Херсонському артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Гаврилівка, Зміївка, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та Покровське Дніпропетровської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Нагадаємо, з вечора 13 вересня і вночі 14 вересня росіяни атакували територію України двома групами ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Сили ППО змогли знищили 17 із 22 ворожих дронів.

Тим часом контррозвідка СБУ і ВМС провели спецоперацію у районі Євпаторії в окупованому Криму. Вдалося знищити російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.