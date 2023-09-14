Українські пілоти протестували шведські винищувачі Gripen

"Ознайомчу підготовку завершено, і, згідно зі звітом, який я отримав від Збройних сил, навчання пройшло добре", - повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Українські пілоти пройшли навчання на винищувачах Gripen, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Aftonbladet.

Як ідеться в заяві міністра, "ознайомчу підготовку завершено, і, згідно зі звітом, який я отримав від Збройних сил, навчання пройшло добре".

Ця підготовка включає випробувальні польоти як літаком, так і на тренажері, а також інструктажі для наземного персоналу.

У травні цього року уряд оголосив, що Швеція вирішила запросити українських пілотів та наземний персонал для ознайомчого навчання за системою Gripen.

"Як ми вже говорили, ми не виключаємо відправки Gripen в Україну. Досвід навчання тепер повинен лягти в основу роботи зі з'ясування умов для цього", — зазначив шведський міністр оборони.

Нагадаємо, у серпні на зустрічі Президента Володимира Зеленського зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном стало відомо, що тестові випробування Gripen за участі українських пілотів уже почались. Тоді ж співрозмовники проговорили майбутність кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen-ів.

Раніше Швеція заявляла, що дозволить українцям спробувати свої сили на винищувачах Jas 39 Gripen, а також на симуляторах.

Країна отримала запит нашої держави про винищувачі цьогоріч у лютому, але заявила про обмеження, пов’язані з такою допомогою. Минулого місяця шведський прем'єр сказав, що Швеція наразі не планує надавати Україні винищувачі Gripen, оскільки вона ще не в НАТО і їй самій потрібні винищувачі.

Днями стало відомо, що уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам країни вивчити умови відправлення винищувачів Gripen до нашої держави.