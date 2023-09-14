BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія запустила фейки про начебто підготовку Україною теракту в Умані

Київ нібито готує терористичний акт під час святкування тисячами єврейських паломників Рош га-Шана.

Росія запустила фейки про начебто підготовку Україною теракту в Умані
Фото: Поліція Черкаської області

Інформація про начебто підготовку Україною терористичного акту в Умані під час святкування тисячами єврейських паломників Рош га-Шана є фейком, створеним російською пропагандою. 

Про це йдеться в заяві Посольства України в Державі Ізраїль у соцмережі Facebook. 

“Росіяни ніколи не гребують використанням брехливої пропаганди, щоб сформувати фальшиву громадську думку щодо України. Цього разу вони поширюють інформацію про ймовірний теракт, який Україна нібито планує здійснити в Умані під час Рош ха-Шана, коли там будуть присутні паломники-хасиди. Звичайно, ці фейки не мають підґрунтя”, − йдеться в заяві.

Разом з тим в Посольстві наголосили, що підписання договорів про співробітництво у сфері кіноіндустрії між Ізраїлем та РФ “викликає здивування та розчарування”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Ми були вражені, коли дізналися, що Ізраїль підписав угоду про співпрацю в кіноіндустрії, яка з російського року працює на підтримку цієї страшної російської агресії проти України. Сподіваємося, що люди, які зіткнуться з цією продукцією, з цією неправдивою інформацією, зрозуміють, що це брехня”, − зазначається у заяві.

У дипустанові також додали: “Ми очікуємо, що Ізраїль визнає масштаби помилки. Ще є час все виправити”.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного щорічного паломництва до Умані на Рош га-Шана − юдейський Новий рік, який почнеться з 15 по 17 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies