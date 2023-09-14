Росія запустила фейки про начебто підготовку Україною теракту в Умані

Інформація про начебто підготовку Україною терористичного акту в Умані під час святкування тисячами єврейських паломників Рош га-Шана є фейком, створеним російською пропагандою.

Про це йдеться в заяві Посольства України в Державі Ізраїль у соцмережі Facebook.

“Росіяни ніколи не гребують використанням брехливої пропаганди, щоб сформувати фальшиву громадську думку щодо України. Цього разу вони поширюють інформацію про ймовірний теракт, який Україна нібито планує здійснити в Умані під час Рош ха-Шана, коли там будуть присутні паломники-хасиди. Звичайно, ці фейки не мають підґрунтя”, − йдеться в заяві.

Разом з тим в Посольстві наголосили, що підписання договорів про співробітництво у сфері кіноіндустрії між Ізраїлем та РФ “викликає здивування та розчарування”.

“Ми були вражені, коли дізналися, що Ізраїль підписав угоду про співпрацю в кіноіндустрії, яка з російського року працює на підтримку цієї страшної російської агресії проти України. Сподіваємося, що люди, які зіткнуться з цією продукцією, з цією неправдивою інформацією, зрозуміють, що це брехня”, − зазначається у заяві.

У дипустанові також додали: “Ми очікуємо, що Ізраїль визнає масштаби помилки. Ще є час все виправити”.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного щорічного паломництва до Умані на Рош га-Шана − юдейський Новий рік, який почнеться з 15 по 17 вересня.