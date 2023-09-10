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Прем'єр Ізраїлю закликав хасидів не їздити до Умані на Рош га-Шана

При цьому уряд виділив 4 мільйони шекелів на допомогу паломникам.

Прем'єр Ізраїлю закликав хасидів не їздити до Умані на Рош га-Шана
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного щорічного паломництва до Умані на Рош га-Шана — юдейський Новий рік, який почнеться з 15 по 17 вересня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

Нетаньягу наголошує, що поїздка до Умані небезпечна, навіть якщо уряд Ізраїлю надає допомогу таким паломникам.

"Громадяни Ізраїлю, які їдуть до України, повинні нести особисту відповідальність за свої поїздки", - заявив він на засіданні уряду.

"Не завжди нас Бог оберігав, як на європейській землі, так і на українській", - додав Нетаньягу.

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Він назвав паломництво небезпечним з огляду на ризики ракетних та дронових атак, адже в Умані немає достатньої кількості укриттів, які б захистили паломників.

При цьому уряд виділив 4 мільйони шекелів (близько $1 млн) на допомогу паломникам. Ці кошти підуть на центри регулювання черг на кордоні, надання допомоги для прискорення перевірок безпеки за погодженням з владою та службами безпеки України, а також на штаби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що під час святкування Рош га-Шана в Умані 15 - 17 вересня діятиме заборона на продаж алкоголю та піротехнічних засобів, поліція перевірятиме усіх осіб, які прибувають до міста. Також у цей період в місті буде запроваджено особливий режим пересування.

Раніше Черкаська обласна військова адміністрація також рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані.

Однак, попри рекомендації понад 30 тисяч паломників-хасидів таки мають намір приїхати у вересні до міста.

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