У Нью-Делі сьогодні завершився саміт G20, члени проведуть віртуальну зустріч у листопаді

У Нью-Делі сьогодні завершився саміт “Групи двадцяти”. Індія передала головування в блоці Бразилії, а США та Росія “високо оцінили консенсус”, який не засуджував Москву за війну в Україні, але закликав членів уникати застосування сили.

Про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попросив лідерів групи провести віртуальну зустріч у листопаді, щоб розглянути прогрес щодо оголошених політичних пропозицій і цілей.

“Ми зобов’язані розглянути пропозиції, які були зроблені, щоб побачити, як можна прискорити прогрес”, − йдеться у його заяві.

У суботу група прийняла Декларацію лідерів, у якій не засуджували Росію за війну, але “підкреслювали людські страждання, спричинені конфліктом, і закликали всі держави не застосовувати силу для захоплення території”.

Видання зазначає, що консенсус став несподіванкою. За кілька тижнів до саміту полярні погляди на війну загрожували зірвати зустріч: західні країни вимагали від членів закликати засудити Москву через вторгнення, а Росія заявляла, що заблокує будь-яку резолюцію, яка не відображатиме її позицію.

Україна зазначила, що в частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися. Речник МЗС Олег Ніколенко написав, що реалістичнішим були б формулювання: не "всі країни" повинні діяти відповідно до принципів ООН, а конкретно Росія, не "війна в Україні", а війна проти України, не просто "недопустимими у війні є погрози ядерною зброєю", а у війні проти України недопустимими є погрози Росії ядерною зброєю.

Президента РФ і лідера КНР на саміті в Індії не було. Україну Індія не запрошувала, хоча торік президент Володимир Зеленський звертався до лідерів країн G20 на саміті в Балі онлайн і презентував їм справедливе бачення миру.