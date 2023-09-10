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Румунське МЗС викликало повіреного РФ через нові уламки російського безпілотника

Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони.

Румунське МЗС викликало повіреного РФ через нові уламки російського безпілотника

Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії через виявлення на території країни нових фрагментів безпілотника, аналогічних до тих, які використовували російські військові.

Про це повідомило агентство Agerpres з посиланням на румунське МЗС.

Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони проти порушення повітряного простору Румунії.

Румунський чиновник засудив систематичні, невиправдані та жорстокі напади російських військ на українське населення та цивільну інфраструктуру, зокрема на Дунаї, поблизу кордону з Румунією, які створюють ризики для румунських громадян у поблизу.

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Фота закликав російську сторону припинити агресію проти українського населення та інфраструктури, включно з тими, які будь-яким чином загрожуватимуть безпеці громадян Румунії в регіоні.

Нагадаємо, Міністерство оборони Румунії заявило в суботу, що на території країни виявили уламки ще одного російського дрона. Раніше цього тижня Державний департамент США заявив, що передасть додаткові американські винищувачі F-16 для посилення місії НАТО з контролю за повітрям у Румунії.

У ніч на 4 вересня під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Відповідні дані Держприкордонслужби оприлюднили в міністерстві закордонних справ України. Румунія на це заявила, що російські дрони "не становили прямої військової загрози" для них. Водночас президент Румунії заперечував, що на територію його країни впали безпілотники, але згодом у міноборони країни визнали, що було падіння.

У НАТО тим часом сказали, що не вважають паління російського безпілотника на території країни-члена Альянсу "навмисним нападом".

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