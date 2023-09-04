Міноборони Румунії: атака російських дронів "не становила прямої військової загрози" для країни

Міністерство оборони Румунії відреагувало на атаку російських ударних дронів на Одеську область, під час якої кілька дронів впали на території країни.

Про це йдеться в заяві на сайті міністества.

"Пресслужба Міноборони надає наступні уточнення щодо ситуації з безпекою поблизу румунських кордонів у контексті нещодавніх атак збройних сил Російської Федерації на інфраструктуру українського морського порту Рені. Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки на українські об’єкти та елементи цивільної інфраструктури, вважаючи їх невиправданими та такими, що порушують усі міжнародні гуманітарні правила", - наголосили в Міноборони.

Зазначається, що відповідальні структури в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників. Однак, ці атаки "не становили прямої військової загрози території чи територіальним водам Румунії".

"Міністерство національної оборони продовжує впроваджувати заходи посиленої пильності в наземному, морському та повітряному просторі, а також заходи, призначені для зміцнення оборони та стримування на східному фланзі, відповідно до національного плану та планів Альянсу", - додали в відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня росіяни атакували Одещину та Дніпропетровщину ударними безпілотниками з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів". Українські сили ППО знищили 23 дрони.

На Одещині 17 дронів було збито силами ППО. Але, на жаль, були і влучання. Крім того, за інформацією Державної прикордонної служби України, під час масованої атаки в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

МЗС України наголосило, що це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Також МЗС закликало партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони і бойовою авіацією.