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Сили ППО знищили 23 ударні дрони, якими ворог атакував Одещину та Дніпропетровщину

Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів" з південного та південно-східного напрямку.

Сили ППО знищили 23 ударні дрони, якими ворог атакував Одещину та Дніпропетровщину
Фото: скрин відео

Сили протиповітряної оборони знищили 23 ударні дрони, якими росіяни атакували Одеську та Дніпропетровську області.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів".

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА. Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні росіяни другу ніч поспіль атакували Одещину "шахедами". Удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Росіяни запускали ударні дрони в кілька хвиль. 17 дронів було збито силами ППО. Але, на жаль, були і влучання.

На Дніпропетровщині ніч минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки - шість безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід". Однак, є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються.

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