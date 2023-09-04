Сили ППО знищили 23 ударні дрони, якими ворог атакував Одещину та Дніпропетровщину

Сили протиповітряної оборони знищили 23 ударні дрони, якими росіяни атакували Одеську та Дніпропетровську області.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів".

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА. Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни другу ніч поспіль атакували Одещину "шахедами". Удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Росіяни запускали ударні дрони в кілька хвиль. 17 дронів було збито силами ППО. Але, на жаль, були і влучання.

На Дніпропетровщині ніч минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки - шість безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід". Однак, є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються.