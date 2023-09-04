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Протягом доби росіяни обстріляли птахоферму на Херсонщині, навчальний заклад та житлові квартали

Одна людина загинула, ще п'ятеро - дістали поранення, з них - одна дитина. 

Протягом доби росіяни обстріляли птахоферму на Херсонщині, навчальний заклад та житлові квартали
Херсонщина, обстріл 3 вересня
Фото: МВС України

Російські окупанти минулої доби 57 разів обстріляли Херсонщину.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні", - уточнив Прокудін.

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В результаті одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, з них - одна дитина.

Нагадаємо, вчора близько 18:00 російські військові вдруге за день обстріляли селище Білозірка.  Під ворожий удар потрапила родина. 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і направлені до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель.

Раніше окупанти обстріляли дитячий садок із реактивної артилерії. У будівлі пошкоджені дах і вибиті з десяток вікон.

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