Росіяни обстріляли дитячий садок на Херсонщині

Російська армія обстріляла дитячий садок у селищі Білозерка Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Дошкільний заклад окупанти атакували з реактивної артилерії. У будівлі пошкоджені дах і вибиті з десяток вікон.
Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни 79 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА, авіації та ЗУ-23. Одна людина загинула, шестеро поранені.
Окупанти випустили керовані авіабомби по Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям.