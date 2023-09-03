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Росіяни обстріляли дитячий садок на Херсонщині

У будівлі пошкоджено дах.

Росіяни обстріляли дитячий садок на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія обстріляла дитячий садок у селищі Білозерка Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Дошкільний заклад окупанти атакували з реактивної артилерії. У будівлі пошкоджені дах і вибиті з десяток вікон.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни 79 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА, авіації та ЗУ-23. Одна людина загинула, шестеро поранені.

Окупанти випустили керовані авіабомби по Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. 

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