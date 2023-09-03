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Росіяни вчора обстріляли релігійну споруду в Херсоні і житлові квартали в місті та області

За даними ОВА, загинула одна людина. 

Протягом минулої доби росіяни 79 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА, авіації та ЗУ-23. Одна людина загинула, шестеро поранені.

По Херсону ворог випустив 14 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; релігійну споруду в місті Херсоні", – написав він. 

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу загинув 34-річний мешканець Херсона. Російський снаряд влучив у його приватний будинок. Також у ОВА вчора повідомляли, що окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. 

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