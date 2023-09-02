Головне за день. Субота, 2 вересня

2 вересня росіяни обстріляли Краматорськ. Як повідомляє Краматорська міська рада, після 16.30 у місті пролунало декілька серій вибухів.

Жителі знаходять уламки по місту, зокрема, нерозірвані снаряди. Міська рада закликала не наближатися до вибухонебезпечних предметів і сповіщати про них рятувальників за номером 101.

За даними міськради, росіяни обстріляли місто з РСЗВ. Снаряди влучили у квартиру багатоповерхівки, на територію поблизу цвинтаря і пошкодили дорожнє полотно. Ракета, яка влучила у житловий будинок, не розірвалася.

Російська армія сьогодні вдарила з авіації по Вугледару на Донеччині, вбивши двох людей та ще двох поранивши.

В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. Унаслідок вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.

19-річна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги.

Вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Російські окупанти провели безуспішні наступальні дії на Луганщині та Донеччині. Росіянам не вдалося наступати на Лиманському напрямку в районі Новоєгорівки Луганської області, на Авдіївському - в районі східніше Сєверного Донецької області, на Мар’їнському - в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Упродовж доби ворог завдав двох ракетних та 34 авіаударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, 2 пункти управління та зенітно-ракетний комплекс противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 вересня – в нашій новині.

Російська армія у суботу, 2 вересня, вдарила з мінометів по Середині-Буді Сумської області.

Унаслідок ворожої атаки два працівники АТ "Сумиобленерго" отримали поранення.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що також загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами якраз документував наслідки попередніх руйнувань.

Зазначається, що близько 10:30 окупанти здійснили ворожий обстріл. Вони поцілили в службовий автомобіль філії "Шосткинський РЕМ" АТ "Сумиобленерго". Унаслідок атаки отримали поранення 56-річний та 31-річний працівники. Окрім того, пошкоджено лінію електропередачі, дві установи та місцеве підприємство.

Росія вдарила з авіації по Бериславському району Херсонської області. Є загиблий та постраждалі.

Окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя.

Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення. Через удар пошкоджено низку будинків у селі.

Сили Оборони за допомогою БПЛА поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати фейкові вибори окупантів, повідомляє Центр національного спротиву.

"На ТОТ почалось пропагандистське шоу під назвою “єдиний день голосування”, який чомусь проводить з 31 серпня по 10 вересня. Суть цього шоу “легалізувати” купку маргіналів й показати “підтримку окупації”. Саме тому Сили Оборони ризикуючи життям поширили листівки з закликом бойкотувати це шоу, а також передали вітання “учасникам виборів” (членам комісій та кандидатам)", - йдеться у повідомленні.

10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Шевченківський районний суд Києва обрав олігархові Ігорю Коломойському запобіжний захід.

Засідання на вимогу Коломойського проводили у закритому режимі.

Суд призначив тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.

Як повідомив адвокат Коломойського Олександр Лисак, заставу вносити не будуть, захист подає апеляцію.

Нобелівський фонд все ж таки вирішив не запрошувати Росію, Білорусь та Іран на церемонію вручення премії в Стокгольмі, як і рік тому.

“Рішення Нобелівського фонду запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії, відповідно до попередньої практики, викликало бурхливу реакцію”, - йдеться в повідомленні на сайті фонду. У фонді звертають увагу на торішній “чіткий політичний меседж” з премією миру, присудженою правозахисникам із Росії та Білорусі, а також українцям, які працюють із документуванням російських воєнних злочинів.

“Ми визнаємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила цей меседж. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток із звичайної практики – не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі”, - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Швеції лідери деяких партій мали намір бойкотувати нобелівську церемонію через присутність послів РФ, Білорусі та Ірану. Очільник Нобелівського фонду заявив, що представників цих держав запросили лише на церемонію нагородження, а не на банкет.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!