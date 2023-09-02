Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що російський режим не здатний принести нічого іншого, крім деградації.

Глава держави відзначив три міста, які 2 вересня відзначають свій день. Йдеться про Одесу, Суми й Лисичанськ.

"Одеса. Наша опора на півдні, на Чорному морі. Місто, яке разом з Україною має та завжди матиме глобальне значення. Порт, від якого залежить життя різних народів – від українського експорту через Велику Одесу... Ми захистили Одесу від знищення. Бо нічого іншого, крім деградації, російський режим нездатний принести. І ми повернемо Одесі безпеку", - сказав Президент.

Зеленський назвав Суми форпостом на північному сході України. "У цей час – час війни – із Сумщини, на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор. Про обстріли, ракети, бомби. Про постійні намагання російських ДРГ зайти в область. Але, попри все, Сумщина живе. Суми живуть, дають силу всій області", - додав Зеленський.

Глава держави відзначив Лисичанськ, "місто, яке Україні ще належить повернути разом з усією Луганщиною".

"Сьогодні ніхто не назве конкретної дати, коли місто буде знову вільним. Але кожен, хто воює та працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста й села, які зараз в окупації, могли знову відчути нормальне та вільне життя", - підкреслив Президент.

Він наголосив, що після звільнення окупованих територій Україна стане "інших правил". "Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди. Але точно без багатолітнього «як завжди» щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон і будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігархові Ігорю Коломойському - тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.

Тим часом на фронті, зокрема, на Таврійському напрямку, українські бійці зменшили чисельність окупантів на майже 290 осіб - частина вбиті, частина поранені, є і полонені.