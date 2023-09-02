Для відновлення "зернової угоди" ООН пропонує підключити до SWIFT дочірню фірму Россельхозбанку

Також Організація виступає за розблокування заморожених активів російських компаній з виробництва добрив в Європі.

Організація об'єднаних Націй, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу, пропонує підключити до SWIFT дочірню фірму Россельхозбанку, а також розблокувати заморожені активи російських компаній з виробництва добрив в Європі, повідомляє Anadolu Ajansı.

Це основні пропозиції, які увійшли до пакету ООН для Росії.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, перебуваючи днями із візитом у Москві, на спільній пресконференції зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що ООН підготувала пакет пропозицій за участю Туреччини і що вони вважають, що це стане належною основою для відновлення ініціативи.

Нагадаємо, днями стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову листа, у якому озвучив "набір конкретних пропозицій", спрямованих на поновлення Чорноморської зернової ініціативи,

Лавров на зустрічі з Фіданом сказав, що Росія пропонує Туреччині мільйон тонн зерна за зниженою ціною.

Тим часом 4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Сочі в РФ, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.