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Гутерреш надіслав листа російському міністру Лаврову з пропозицією відновити "зернову ініціативу"

"Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка могла б стати основою для продовження, але продовження, яке має бути стабільним", - заявив Гутерреш журналістам.

Гутерреш надіслав листа російському міністру Лаврову з пропозицією відновити "зернову ініціативу"
Антоніу Гутерреш
Фото: EPA

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову листа, у якому озвучив "набір конкретних пропозицій", спрямованих на поновлення Чорноморської зернової ініціативи, передає Reuters.

Лист Гутерреша опублікували напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана. Два турецькі джерела повідомили агентству, що глави держав зустрінуть 4 вересня і в першу чергу обговорять експорт зерна через Чорне море.

"Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка могла б стати основою для продовження, але продовження, яке має бути стабільним", - заявив Гутерреш журналістам.

Він додав, що "у нас не може бути Чорноморської ініціативи, яка рухається від кризи до кризи, від призупинення до призупинення" і що "нам потрібно мати щось, що працює, і працює на благо всіх".

Російське джерело повідомило Reuters, що "у листі Гутерреша Лаврову немає жодних викриттів" і що він просто "підбиває підсумки попереднім ідеям ООН, які не спрацювали".

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Нагадаємо, нині в Москві з візитом перебуває глава турецького МЗС Хакан Фідан, передає Daily Sabah. На пресконференції з Лавровим Фідан заявив, що Туреччина продовжить працювати "над відродженням Чорноморської зернової угоди, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, стабільності та миру". Він зазначив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення угоди за участю Туреччини.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також закликав Росію продовжити угоду. Він зауважив, що РФ використовує «зерно як зброю».

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