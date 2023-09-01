“Грузинська мрія” запускає процедуру імпічменту президентки Зурабішвілі

Правяча партія “Грузинська мрія” запускає процедуру імпічменту президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Про це пише оголосив лідер партії Іраклій Кобахідзе, пише ekhokavkaza.com.

Причиною стали візити президентки до Європи, неузгоджені з урядом.

Для імпічменту президента потрібні голоси 100 депутатів парламенту. У панівної партії немає такого ресурсу.

“Вчора і позавчора ми неодноразово вказували, що, попри грубе порушення Конституції, в політичній ситуації, що склалася, імпічмент не може бути здійснений. Для завершення імпічменту потрібна підтримка 100 парламентаріїв, і тому без голосів радикальної опозиції він не має перспективи виконання. Попри це, на засіданні політради партії ми вирішили ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії. Насамперед це наша відповідальність перед Конституцією Грузії. Ігнорування кричучих порушень Конституції підриває верховенство закону та демократичну конституційну систему, чого ми не можемо допустити”, – зазначив Кобахідзе.

Він стверджує, що візити президента є “контрпродуктивними” і можуть перешкодити здобуттю Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС.

Зурабішвілі раніше вирушила до Берліна на зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, сьогодні у Брюсселі запланована зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. В адміністрації уряду Грузії заявили, що не схвалили поїздки президентки до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці “Грузинської мрії” та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі. Відносини президента та уряду стали погіршуватися після початку війни в Україні. Термін її повноважень спливає восени 2024 року.

Згідно з конституцією Грузії, президент країни здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду.