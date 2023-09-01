Сі Цзиньпін планує пропустити наступного тижня саміт G20, − ЗМІ

Це, ймовірно, погіршить і без того хиткі відносини з Індією.

Президент Китаю Сі Цзиньпін планує пропустити наступного тижня саміт “Групи двадцяти” у Нью-Делі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на посадовців.

Це, ймовірно, погіршить і без того хиткі відносини з Індією.

“Напруженість між Китаєм та Індією — двома найбільш густонаселеними країнами світу − вже загрожує перешкодити лідерам G-20 оприлюднити спільне комюніке вперше з моменту створення форуму в 1999 році”, − зазначає видання.

Відсутність Сі Цзиньпіна стане ще одним ударом для господаря саміту − прем’єр-міністра Нарендри Моді.

За різною інформацією, замість Сі у саміті візьме участь прем'єр-міністр Китаю Лі Цян або інший урядовець.

Президент США Джо Байден заявив, що хоче, щоб Сі Цзиньпін з'явився.

Нагадаємо, лідер РФ Володимир Путін не приїде на саміт G20. Країну-агресора представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше у МЗС повідомили, що Україна та партнери працюють над тим, щоб бути серед запрошених на саміт.