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Участь у подоланні наслідків повені у Словенії брав 51 український рятувальник

Фахівці ДСНС були залучені до робіт по украпленню берегів ріки Савіньї та розбору зруйнованих будинків.

Участь у подоланні наслідків повені у Словенії брав 51 український рятувальник
Фото: Пресслужба уряду Словенії

У період з 11 по 27 серпня зведений загін ДСНС брав участь у подоланні наслідків паводка в Словенії.

Про це повідомив у Military Media Center речник ДСНС Олександр Хорунжий.

За його словами, наслідки стихії у місті Речиця-об-Савиньї ліквідовував 51 український рятувальник та 19 одиниць техніки. Українські фахівці були залучені зокрема до робіт по зміні річища річки Савиньї, укріпленню її берегів та розбору будинків зруйнованих паводком.  

У ході робіт було розчищено і розширено 1 525 м русла річки, переміщено 53,4 тис. м куб. ґрунту та намулу, облаштовано 210 м дамби та укріплено 1 275 м берега. Також тралами ДСНС було перевезено 11 одиниць інженерної техніки інших країн до району проведення відновлювальних робіт. Рятувальники розібрали 1 будинок та 3 дерев’яні конструкції, зруйновані паводком.

Участь України в рятувальній операції відбувалась на основі відповідної двосторонньої угоди із Словенією.

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Нагадаємо, 30 серпня рятівники ДСНС повернулися в Україну із Словенії.

Раптова повінь почалася у Словенії 3 серпня після сильних дощів. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, через що від доріг були відрізані цілі населені пункти. 7 серпня було відомо про сімох загиблих внаслідок повені, серед них – двоє громадян Нідерландів.

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