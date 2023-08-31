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Влада Німеччини збирається реформувати свою розвідку через діяльність російських шпигунів

Уряд країни хоче перевірити речі та смартфони силовиків.

Влада Німеччини збирається реформувати свою розвідку через діяльність російських шпигунів
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Федеральну розвідувальну службу Німеччини планують реформувати. 

Про це йдеться в пропозиції уряду Німеччини, повідомляє NV із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зазначається, що уряд Німеччини зважився змінити закон, який регулює діяльність Федеральної розвідувальної служби країни. Це є відповіддю на діяльність російських шпигунів. Однак реформу має схвалити парламент Німеччини.

Для протидії шпигунству в лавах розвідки планується проводити точкові перевірки. Оглядати можуть автомобілі та сумки співробітників, також ідеться і про перевірки особистих смартфонів.

У проєкті закону йдеться, що проведення таких перевірок має виявляти можливу шпигунську діяльність ворожих спецслужб на ранній стадії.

Нагадаємо, на початку серпня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

Раніше Берлін включив Китай до списку країн “з масовою шпигунською діяльністю” у країні. У цьому списку вже є Росія, Іран та Туреччина.

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