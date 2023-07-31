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Берлін включив Китай до списку країн “з масовою шпигунською діяльністю” у країні

У цьому списку вже є Росія, Іран та Туреччина.

Берлін включив Китай до списку країн “з масовою шпигунською діяльністю” у країні
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Німецька контррозвідка знову попередила чиновників і політиків про те, що Китай посилює свою шпигунську діяльність у країні, пише Bloomberg.

За останні роки керівництво Китаю значно активізувало свої зусилля з отримання розвідувальної інформації та “створило всесвітню мережу контактів і постійно прагне її розширювати”, йдеться в повідомленні Федерального відомства з питань захисту конституції.

Контррозвідувальний орган заявив, що Міжнародний відділ Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (IDCPC) відіграв у цьому центральну роль. Німецьких чиновників закликали бути пильними у своїй взаємодії з його представниками.

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Окремий звіт, опублікований урядом Німеччини на початку цього місяця, включив Китай до списку країн “з масовою шпигунською діяльністю” у країні разом із Росією, Іраном і Туреччиною.

Адміністрація федерального канцлера Олафа Шольца намагається зменшити залежність країни від Китаю як основного торговельного партнера та змушує найбільші компанії Німеччини переконатися, що їхні ризики в Китаї є керованими.

Нагадаємо, хакери, пов’язані з Пекіном, отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса. Хакерська атака скомпрометувала щонайменше сотні тисяч електронних листів американського уряду.

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