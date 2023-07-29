Лідер Північної Кореї пообіцяв збільшити співпрацю з Китаєм до “нового високого рівня”

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з китайською делегацією, яка відвідала Пхеньян на святкування 70-ї річниці завершення Корейської війни, і пообіцяв розвинути відносини двох країн до “нового виского рівня”, пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

У п'ятницю Кім Чен Ин організував прийом для офіційних осіб Китаю на чолі з членом Політбюро Комуністичної партії Лі Хунчжуном (на фото). Зазначається, що китайська делегація стала першою, яка відвідала цю країну після пандемії COVID-19.

“У ході розмови було підтверджено налаштованість сторін і урядів двох країн на власну ініціативу справлятися зі складною міжнародною ситуацією і неухильно виводити дружбу і товариське співробітництво на новий високий рівень”, - йдеться в повідомленні KCNA.

Зустріч відбулася після того, як китайські та російські офіційні особи стояли пліч-о-пліч з Кім Чен Чен Ином у четвер, коли вони оглядали його новітні ядерні ракети та ударні безпілотники на військовому параді в столиці Пхеньяні.

Зазначається, що Росія та Китай виступають проти спроб США запровадити додаткові санкції проти Північної Кореї через її розробку балістичних ракет в останні роки. Вони кажуться, що навчання США в регіоні веде до підвищення напруженості.

Військово-морські сили США та Південної Кореї провели спільні протичовнові навчання у водах біля південного острова Чеджу в Південній Кореї в суботу, останні в серії військових навчань союзників у відповідь на те, що вони називають північнокорейськими провокаціями.

Навчання за участю американського атомного підводного човна USS Annapolis, який цього тижня прибув до Південної Кореї, були проведені для кращої протидії ракетним загрозам, що зростають з боку Північної Кореї, повідомили у ВМС Південної Кореї.

Нагадаємо, держсекретар США Блінкен вважає, що Шойгу поїхав до Північної Кореї шукати зброю: "Ми бачимо, як Росія відчайдушно шукає підтримку, зброю, де б вона не була, щоб продовжити свою агресію проти України".