Компенсувати ТКЕ різницю в тарифах на тепло, подовжити режим ПСО, - АМУ про умови стабільного проходження опалювального сезону

Станом на сьогодні держава має заборгованість перед підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) на території усієї України в розмірі від 33 млрд грн.

Правління Асоціації міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, на своєму засіданні визначило перелік проблем, які потрібно терміново вирішити парламенту та уряду для стабільного проходження опалювального сезону 2023/24 років. В засіданні взяв участь заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Бутенко. Про це йдеться у повідомленні на сайті Асоціації.

«Правління Асоціації міст України на засіданні 25 липня 2023 року визначило першочерговим завданням, після допомоги ЗСУ та виробництва зброї, підготовку до опалювального сезону. Що необхідно зробити терміново для початку наступного опалювального сезону та його стабільного проходження. Компенсувати різницю в тарифах підприємствам ТКЕ, - потрібне рішення Парламенту та виконання Урядом. Обмежити договірне списання на користь постачальника природного газу коштів з рахунків підприємств ТКЕ, - потрібне рішення Уряду. Продовжити режим ПСО на наступний опалювальний сезон для уникнення значного росту тарифів на тепло, - потрібне рішення Уряду», - йдеться у повідомленні АМУ.

За інформацією АМУ, станом на сьогодні держава має заборгованість перед підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) на території усієї України в розмірі від 33 млрд грн. До початку опалювального сезону прогнозується 36 млрд грн.

«Це результат мораторію на тарифи, які в минулі опалювальні сезони органами місцевого самоврядування були стримані для мешканців за меморандумами з державною владою та за законом. Тарифи не піднімали, підприємства ТКЕ пройшли минулий опалювальний сезон виключно за рахунок підтримки з місцевих бюджетів, яка у 2022 році становила 22,8 млрд грн», - наголосили в Асоціації міст України.

За інформацією Мінінфраструктури, встановлені тарифи забезпечують покриття лише на 66% від фактичних витрат, рівень оплати населення спожитих послуг за результатами опалювального сезону становив 67%, інших споживачів – 77%. Відповідно, заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ постійно зростає, і на кінець опалювального сезону 2022/2023 року досягла рекордних 95 млрд грн, підкреслили в АМУ.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Бутенко представив позицію міністерства, що підтримує позицію АМУ. Він зазначив, що міністерством підготовлено відповідні проєкти урядових рішень щодо компенсації різниці в тарифах та продовження ПСО, які зараз узгоджують з іншими органами державної влади. Також Олександр Бутенко поділився з головами громад інформацією про підготовку технічних рішень щодо тарифів на тепло й воду, щодо роботи всього енергетичного комплексу та відповів на питання членів Правління Асоціації міст України.