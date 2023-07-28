Верховна Рада попросила світову спільноту допомогти з поверненням захисників Маріуполя, а також виключити РФ із ЮНЕСКО

Сьогодні у парламенті був насичений день. Народні обранці проголосували за ряд важливих законопроєктів.

Сьогодні Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій (9525) із закликом допомогти з поверненням на Батьківщину захисників Маріуполя, а також український парламент закликав ЮНЕСКО (9535) позбавити Росію членства в організації.

Про це повідомив нардеп «Слуги народу» Павло Фролов.

Зокрема, щодо повернення захисників Маріуполя Верховна Рада направила звернення до ООН, парламентів і урядів країн “Великої сімки”, членів ЄС і НАТО, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста, «Лікарям без кордонів» та іншим.

Крім того, як повідомляє нардеп, сьогодні Рада прийняла ще ряд законопроєктів.

Законом 7357, прийнятим в цілому, встановили навести порядок, зробити аудит усіх сайтів у доменній зоні GOV.UA. і залишити лише ті, які дійсно мають відношення до державних органів та органів місцевого самоврядування.

Законом 8263, прийнятим в цілому, дали визначення населеним пунктам (містам, селищам та селам) і поселенням за соціально-економічними та містобудівними характеристиками, врегулювали порядок утворення (ліквідації) населених пунктів та районів у містах, встановлення (зміни) їх меж, процедури найменування (перейменування), а також визначили порядок віднесення населених пунктів до іншої категорії, віднесення поселень до категорій населених пунктів, їх правові наслідки, закріпили роль громадського обговорення при прийнятті окремих рішень з питань адміністративно-територіального устрою.

Законом 9402, прийнятим у першому читанні за основу, запропонували дозволити під час митного оформлення вантажів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС, НАТО, які відповідно до закону допущені на територію України, замість митної декларації використовувати Форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи, імплементувати в митне законодавство положення законодавства ЄС щодо використаних збройними силами окремих товарів (патронів, харчових наборів тощо) під час багатонаціональних навчань, делегувати повноваження Уряду та Мінфіну щодо затвердження форми національної Форми 302 та порядку заповнення цієї форми відповідно.

Законопроектом 8222, прийнятим у першому читанні за основу, запропонували змінити систему та підходи до регулювання оплати праці у сфері державної служби шляхом запровадження прозорої системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби із посиленням ролі посадового окладу та припиненням надмірних необґрунтованих виплат, а також запровадженням дієвого механізму оптимізації граничної чисельності працівників державних органів, впровадження системи грейдів.

Законом 7021, прийнятим в цілому, розширили підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у цивільному процесі таким, як скасуванням судового рішення про визнання особи недієздатною (обмеженою у цивільній дієздатності) судом вищої інстанції у разі, якщо таке рішення враховано у висновку експерта під час проведення судово-психіатричної експертизи стосовно цієї фізичної особи і якщо таким висновком обґрунтовано відповідне ухвалене судове рішення, а також врегулювали проведення повторної експертизи з встановлення дієздатності особи на підставі поданої заяви після відкриття провадження у справі.

Законом 2390, прийнятим в цілому, унеможливили арешт рахунків, банкрутство та ліквідації підприємств енергетичної галузі, в т.ч. ДП «Енергоринок» та сприяли реалізації заходів погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії.

Законопроектом 7331 прийнятим у першому читанні за основу, запропонували в період воєнного стану врегулювати доступу суб’єктів господарювання до запровадження видів господарської діяльності за спрощеною (декларативною) процедурою.

Законом 9311-1-д, прийнятим в цілому, оптимізували структуру власності оператора газотранспортної системи України та визначили правові, економічні та організаційні засади переходу до моделі єдиної компанії шляхом приєднання АТ «МГУ» до ТОВ «Оператор ГТС України».

Також зазначимо, що сьогодні Рада звільнила від сплати імпортного мита тепловізійні монокуляри та бінокуляри, а також антидронові рушниці. Тепер споряджати українських бійців стане трохи легше.