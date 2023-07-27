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Рада позбавила мандата нардепа Арістова, який нещодавно повернувся з відпочинку на Мальдівах

“За” проголосувало 320 народних обранців.

Рада позбавила мандата нардепа Арістова, який нещодавно повернувся з відпочинку на Мальдівах
Юрій Арістов
Фото: Facebook/Юрій Арістов

Рада позбавила мандата народного депутата Верховної Ради (фракція “Слуга народу”) Юрія Арістова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

“Рада підтримала 9530 припинення депутатських повноважень народного депутата України Арістова Юрія. Новий антирекорд по кількості нардепів у Парламенті 402”, – написав Железняк.

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, напередодні у нардепа Арістова провели обшук у справі про відпочинок на Мальдівах під виглядом “службового відрядження”. Служба безпеки перевіряє, з ким контактував депутат у період перебування за кордоном.

Про поїздку депутата стало відомо завдяки журналістам "Слідства інфо", які зʼясували, що Арістов у липні перебував у пʼятизірковому готелі на острові.

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