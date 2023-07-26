Служба безпеки перевіряє, з ким контактував депутат у період перебування за кордоном.

СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата України (фракція “Слуга народу”) Юрія Арістова у справі про відпочинок на Мальдівах під виглядом «службового відрядження».

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки і ДБР проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. Розпочате кримінальне провадження стосується діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки”, - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» народного обранця.

Наразі підтверджено, що у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни.

Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми - до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Фото: СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого Генеральним прокурором за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службового підроблення) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Крім того, Служба безпеки перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном.

Також перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни.

Генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження щодо законності виїзду народного депутата України IX скликання за кордон.

Нагадаємо, нещодавно Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень після розслідування про відпочинок на Мальдівах. Її розглянуть на найближчому засіданні.

Раніше журналісти "Слідства інфо" повідомили, що Арістов у середині липня відпочивав у дорогому готелі на Мальдівах.