Протягом доби ворог бив по восьми областях України

По Чернігівській області за добу росіяни стріляли чотири рази (21 вибух). По Семенівській громаді – обстріл із артилерії, міномету. По Новгород-Сіверській громаді – обстріл із артилерії. По Сновській громаді – обстріл із мінометів. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку зафіксовано сім обстрілів (26 вибухів). Обстріляно сім населених пунктів у Краснопільській, Хотінській, Миропільській, Шалигинській, Середино-Будській, Новослобідській громадах. Попередньо – без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів. Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Глухівській. Новослобідська громада: мінометний обстріл (23 вибухи). Пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.

У Дніпропетровській надвечір окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району – влучання по пшеничних полях. Сталася пожежа, вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники займання загасили. За уточненою інформацією, минулої ночі по тій самій громаді росіяни вдарили ракетами. Ворог поцілив у складське приміщення. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

У Донецькій за добу двоє загиблих, двоє поранених. Окупанти здійснили 15 обстрілів по населених пунктах: Авдіївка, Сіверськ, Торецьк, Велика Новосілка, Курдюмівка, Времівка, Дальнє, Карлівка, Кліщіївка, Комар, Соловйове, Часів Яр. Пошкоджено сім житлових будинків (з них один – багатоквартирний), ЛЕП, цех шахти.

У Луганській вчора ворог бив по Новоселівському та Білогорівці. Невське обстріляне з артилерії. Намагалися просунутися росіяни південніше Діброви, однак наші захисники надійно тримають оборону. За добу противник здійснив 159 обстрілів (727 снарядів).

У Харківській минулої ночі по Первомайському ворог завдав ударів безпілотниками. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаударів у районах Ветеринарного та Гранова. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове та Бударки. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове. Внаслідок обстрілу села Подоли Куп’янського району виникла пожежа у хвойному лісі. Горіла хвойна підстилка на площі 1000 м². Вчора ворог з танків обстріляв Козачу Лопань, пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач. Внаслідок артобстрілу Вільчі пошкоджено три приватні домоволодіння. У Першотравневому пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу з РСЗВ Куп’янська пошкоджено два приватні домоволодіння.

У Запорізькій за минулу добу військові рф завдали 79 ударів по 22 населених пунктах. 61 артилерійський обстріл прийшовся по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському, Степовому, П'ятихатках та інших. Крім цього, девʼяти авіаційних ударів зазнали Оріхів та Новоданилівка, також зафіксовано шість ударів з ракетних систем залпового вогню по Темирівці, Єгорівці, Новодарівці та три БпЛА-атаки по Ольгівському та Новодарівці. Внаслідок удару по Оріхову поранено чоловіків 50 та 55 років. Їх доставили в лікарські установи для надання медичної допомоги. Надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури

У Херсонській за добу по області противник здійснив 55 обстрілів (300 снарядів), з них по Херсону – два обстріли (15 снарядів). Ворог влучив у райони 26 населених пунктів області; територію ТОВ "Нібулон" (Козацьке). Через російську агресію двоє людей загинули, троє дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.