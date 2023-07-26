За минулу добу російські військові завдали 79 ударів по 22 населеним пунктам Запорізької області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Окупанти вдарили 61 раз з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському, Степовому, П'ятихаткам та іншим прифронтовим селам.
9 авіаційних ударів зазнали Оріхів та Новоданидівка, також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Темирівці, Єгорівці, Новодарівці та 3 БПЛА-атаки по Ольгівському та Новодарівці.
Унаслідок удару по Оріхову поранено чоловіків 50 та 55 років, яких госпіталізували.
Надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.
Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.