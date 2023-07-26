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За добу окупанти вдарили по 22 населених пунктах Запорізької області, є поранені

Двох чоловік госпіталізували.

За добу окупанти вдарили по 22 населених пунктах Запорізької області, є поранені
Фото: Телеграм-канал Юрія Малашка

За минулу добу російські військові завдали 79 ударів по 22 населеним пунктам Запорізької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Окупанти вдарили 61 раз з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському, Степовому, П'ятихаткам та іншим прифронтовим селам. 

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9 авіаційних ударів зазнали Оріхів та Новоданидівка, також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Темирівці, Єгорівці, Новодарівці та 3 БПЛА-атаки по Ольгівському та Новодарівці.

Унаслідок удару по Оріхову поранено чоловіків 50 та 55 років, яких госпіталізували.

Фото: Телеграм-канал Юрія Малашка

Надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.

Фото: Телеграм-канал Юрія Малашка

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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