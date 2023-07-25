На Кільцевій дорозі в Києві повністю відкрито рух

Загальна площа покриття на основному проїзді складає близько 110 тис. кв. м.

Співробітники “Київавтодору” закінчили влаштування верхнього шару покриття на Кільцевій дорозі.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Магістраль оновили на ділянці довжиною у 3 км між Одеською площею і вулицею Територіальної оборони в обидва напрямки”, – повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що загальна площа покриття на основному проїзді складає близько 110 тис. кв. м.

Незабаром на нове покриття нанесуть розмітку із двокомпонентного холодного пластику. Також заплановано закінчити облаштування виїздів із прилеглих територій, велодоріжок та ремонт тротуарів.

Крім того,фахівці мають провести благоустрій території.

Від 20 липня і до 22 серпня столичний фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт. Під час ремонту фахівці відремонтують машинний, компресорний та теристорний зали.