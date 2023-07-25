Київ збільшить фінансування ЗСУ до 5 млрд грн: кошти підуть на дрони та інші потреби, - Кличко

Київ збільшить видатки з міського бюджету на допомогу військовим в декілька разів – до 5 млрд грн. Про це повідомив під час сесії Київської міської ради мер Києва Віталій Кличко. Він також виступив з ініціативою законодавчо розширити можливість громад допомагати захисникам.

«На сьогоднішньому засіданні Київради збільшимо фінансування столицею сил оборони до 5 млрд гривень. Нагадаю, минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва ми з вами виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року – понад 380 мільйонів. Тобто загалом – понад 1,2 мільярда. І ми продовжуємо виділяти кошти. А також залучати допомогу від іноземних партнерів. Ми реагуємо на всі звернення наших підрозділів», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що, за законом, напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Громади мають право фінансувати лише потреби військових підрозділів, зареєстрованих на їхній території, або тих, що входять до сил оборони того чи іншого міста.

Тому мер Києва виступив з ініціативою внести зміни до законодавства, щоб розширити можливості громад щодо допомоги військовим.

«Парламент має законодавчо врегулювати питання фінансування містами потреб військових. Щоб ми могли виділяти кошти підрозділам, що зареєстровані не тільки в нашій громаді. А також – ми повинні розуміти реальні потреби, що саме треба закупати. А не загально дрони. Які саме, кому саме, в якій кількості? До того ж нашим захисникам потрібно ще багато чого, - починаючи з засобів антидронового захисту, наприклад», - наголосив Кличко.

Він також запропонував механізм, щоб зробити роботу із допомоги армії системною та ефективною.

«Щоб це була системна робота, пропоную створити Координаційну раду міських та селищних голів з Генштабом, Міністерством оборони, які знають потреби і чого де не вистачає. Створити на платформі Асоціації міст, яка об’єднує громади. Щоб зусилля місцевого самоврядування були скоординованими і максимально ефективними. Громадський контроль за цим може здійснювати громадська рада, створена нещодавно при Міністерстві оборони. Щоб процес був відкритим і зрозумілим суспільству», - підкреслив Віталій Кличко.