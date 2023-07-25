Росія хоче спровокувати посилення світової продовольчої кризи і безперешкодно експортувати власне зерно, – Кулеба

Глава українського МЗС вважає, що нещодавньою атакою на український порт біля кордону з Румунією Путін перевіряє реакцію НАТО. І НАТО має відреагувати на це жорстко і рішуче.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що метою зриву зернової угоди Росію є спровокувати посилення світової продовольчої кризи і безперешкодно експортувати власне зерно.

Про це він повідомив в інтерв’ю France 24.

“Мета Росії – спровокувати посилення світової продовольчої кризи, безперешкодно експортувати власне зерно і отримувати від цього вигоду, заробляти якомога більше грошей. Проблема цієї стратегії полягає в тому, що народ України та народ Африки платить високу ціну за цю порочну стратегію президента Путіна, тому що наше зерно не експортується, наша інфраструктура руйнується, а простим людям по всій Африці доведеться платити більше за хліб та інші продукти харчування через зростання цін на продовольство. І Росія отримає гроші для фінансування своєї військової машини за рахунок Африки”, – сказав Микола Кулеба.

Міністр зауважив, що Путін атакував дунайський порт Рені, який є дуже важливим обʼєктом інфраструктури для експорту українського зерна.

“Він хоче знищити цю інфраструктуру. Той факт, що цей порт розташований прямо на кордоні з Румунією, говорить, знову ж таки, про те, що Путін перевіряє реакцію НАТО. І НАТО має відреагувати на це жорстко і рішуче. Два тижні тому у Вільнюсі ми обговорювали майбутнє членство України, і негласним аргументом (щодо питання запрошення - ред.) було те, що ми не повинні провокувати Росію. Україна була проти цього аргументу, але зараз ми чітко бачимо, що Росію не потрібно провокувати. Вона діє за власною логікою і проводить атаки та провокації”, – сказав Кулеба.

Він зауважив, що Україна буде продовжувати докладати зусилля, щоби відновити Чорноморську зернову ініціативу разом з ООН і Туреччиною.

“Водночас ми повідомляємо, що якщо ця спроба не принесе успіху, ми повинні знайти альтернативний спосіб експорту українського зерна морем, тому що важливо знизити ціни. Я нагадаю, що минулого року після запровадження чорноморської зернової угоди світові ціни на продукти харчування впали на 23 відсотки. Це дані ООН. Тому необхідно відновити морський шлях”, – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна паралельно буде працювати з Європейським Союзом для забезпечення належного функціонування та розширення зв’язків солідарності, тобто експорту зерна сухопутними коридорами.

Нагадаємо, глава українського МЗС нещодавно розпочав своє третє турне країнами Африки на тлі загострення глобальної продовольчої кризи після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Зокрема, Дмитро Кулеба обговорив продовольчу безпеку в Африці з президентом Екваторіальної Гвінеї. Також ішлося про формулу миру.

До цього Дмитро Кулеба закликав Африку та Азію вжити спільних заходів проти продовольчого тероризму: “РФ намагається досягти поступок, утримуючи в заручниках 400 мільйонів людей".