Підозрюваного у держзраді нардепа Пономарьова арештували

Суд відправив його під варту без права внесення застави.

Нардепа від забороненої "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова, якого звинувачують у державній зраді, арештували.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів Офісу Печерський районний суд обрав депутатові запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За інформацією "Схем", підозрюваний перебуватиме в СІЗО два місяці - до 21 вересня. Суддя розпорядилася взяти нардепа під варту в залі суду.

Нагадаємо, напередодні Пономарьову повідомили про підозру. Слідство встановило, що він працював на Росію: перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, нардеп добровільно пішов на співпрацю з агресором.

Підозрюваний перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ. Заводи депутата постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки росіян і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

До речі, підозру від СБУ у державній зраді отримав нині екснардеп Євген Мураєв.