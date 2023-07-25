Підозрюваного у держзраді нардепа Пономарьова арештували

Нардепа від забороненої "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова, якого звинувачують у державній зраді, арештували.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За клопотанням прокурорів Офісу Печерський районний суд обрав депутатові запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
За інформацією "Схем", підозрюваний перебуватиме в СІЗО два місяці - до 21 вересня. Суддя розпорядилася взяти нардепа під варту в залі суду.
Нагадаємо, напередодні Пономарьову повідомили про підозру. Слідство встановило, що він працював на Росію: перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, нардеп добровільно пішов на співпрацю з агресором.
Підозрюваний перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ. Заводи депутата постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки росіян і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.
До речі, підозру від СБУ у державній зраді отримав нині екснардеп Євген Мураєв.