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РФ стала лідером військової контрабанди у світі, - Юсов

Окупанти шукають можливості, які пов’язані з сірим імпортом.

РФ стала лідером військової контрабанди у світі, - Юсов
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На тлі міжнародних санкцій РФ, ймовірно, стала лідером військової контрабанди у світі, активно намагаючись отримати іноземні обладнання та компоненти для використання у військових цілях.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Окупанти шукають можливості, які пов’язані часто із тим самим сірим імпортом, або з банальною контрабандою. Сьогодні Росія є одним із лідерів, напевно, лідером військової контрабанди. І працює у цьому напрямку надзвичайно серйозно, щоб бодай щось у світі назбирати, що може згодитися для використання, модернізації або виробництва озброєння у війні проти України", – сказав Юсов.

Водночас, росіяни поки не можуть досягти бажаних обсягів виробництва та модернізації ракетних озброєнь. Ворог наразі може виготовляти ракети для безпосереднього використання, а не для формування запасів.

Юсов пояснив, чого саме бракує росіянам зараз.

"Усе те, що стосується сучасної оптики, сучасної електроніки, процесорів, схем, чипів. Безумовно, це те, у чому є критичний брак для російського путінського режиму. І вони намагаються добувати будь-якими способами ці інструменти", - сказав Юсов.

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Нагадаємо, що за даними ГУР, російська армія модернізувала ракети Х-22 та Онікс, а також відновила використання комплексів Бал та Бастіон.

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