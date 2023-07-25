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Прокуратура Криму розслідує 127 проваджень щодо арештів політв'язнів

У восьми з них обвинувальні акти скеровані до суду.

Прокуратура Криму розслідує 127 проваджень щодо арештів політв'язнів
Фото: КримSOS

Прокуратура Автономної республіки Крим здійснює процесуальне керівництво у 127 кримінальних провадженнях за фактами незаконного позбавлення волі осіб за їхню проукраїнську позицію, а також в одному — за фактом неналежного надання медичної допомоги українським політв’язням.

Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит Центру прав людини ZMINA.

Кримінальні провадження розпочаті в період 2014-2023 років. У восьми з них обвинувальні акти скеровані до суду для розгляду по суті. В інших досудове розслідування триває, уточнили у прокуратурі.

За даними Представництва президента України в Автономній Республіці Крим, Росія незаконно утримує щонайменше 182 кримських політв’язні, серед яких 116 кримських татар. Як повідомила Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева, проблеми зі здоров’ям мають близько 50 політв’язнів, яких незаконно утримують в Криму. Значна частина з них — похилого віку. 

За оцінкою правозахисної організації “Крим SOS”, щонайменше 35% вироків нинішнім жертвам політично вмотивованих кримінальних переслідувань у Криму ухвалено після початку повномасштабного вторгнення. Здебільшого це люди, яких обвинувачують у причетності до ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір” або добровольчого кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджіхана.

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Нагадаємо, що російська окупаційна адміністрація вивозить з Криму докази своїх злочинів.

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