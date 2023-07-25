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Велика Британія попередила, що Росія може обстрілювати цивільні кораблі в Чорному морі

Таким чином країна-агресор може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства.

Велика Британія попередила, що Росія може обстрілювати цивільні кораблі в Чорному морі
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства.

Як заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі, для цього РФ може обстрілювати цивільні кораблі в Чорному морі.

Клеверлі пообіцяв звернутися з цього приводу до ООН.

"Ми повідомимо про цю несумлінну поведінку в РБ ООН. Росія має перестати тримати світові запаси продовольства у заручниках та повернутися до угоди", – наголосив британський міністр.

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Нагадаємо, речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж заявив, що Росія може розширити націлювання на українські зернові потужності, разом з нападами на цивільні судна в Чорному морі. США також мають інформацію, що країна-агресор встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів, а ще вважають, що РФ готує операцію під чужим прапором проти експорту зерна з України.

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