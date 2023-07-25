Росія знищує українські зерносховища та портову інфраструктуру, - Боррель

Євродипломат наголосив, що такі дії Росії піддають ризику мільйони людей.

Щоденними цілеспрямованими атаками Росія знищує українські зерносховища та портову інфраструктуру.

Про це повідомив Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель.

“Триваюча вепонізація продовольства Росією та припинення дії Чорноморської зернової ініціативи впливає на глобальну продовольчу безпеку”, - написав Боррель.+

Він наголосив, що такі дії Росії піддають ризику мільйони людей.

Також Боррель додав до повідомлення хештег #FoodisNotAWeapon - “Їжа не зброя”.

Russia has been destroying Ukraine’s grain storage facilities and port infrastructure with daily targeted attacks.



Russia’s continued weaponisation of food and the termination of the #BSGI is affecting global food security, putting millions of people at risk.#FoodisNotAWeapon — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 24, 2023

Раніше Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що нічний обстріл Одеси є черговим воєнним злочином РФ, яка з-поміж іншого зруйнувала об'єкт всесвітньої спадщини - Спасо-Преображенський кафедральний собор.