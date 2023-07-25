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Росія знищує українські зерносховища та портову інфраструктуру, - Боррель

Євродипломат наголосив, що такі дії Росії піддають ризику мільйони людей.

Росія знищує українські зерносховища та портову інфраструктуру, - Боррель
Фото: EPA

Щоденними цілеспрямованими атаками Росія знищує українські зерносховища та портову інфраструктуру.

Про це повідомив Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель.

“Триваюча вепонізація продовольства Росією та припинення дії Чорноморської зернової ініціативи впливає на глобальну продовольчу безпеку”, - написав Боррель.+

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Він наголосив, що такі дії Росії піддають ризику мільйони людей.

Також Боррель додав до повідомлення хештег #FoodisNotAWeapon - “Їжа не зброя”. 

Раніше Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що нічний обстріл Одеси є черговим воєнним злочином РФ, яка з-поміж іншого зруйнувала об'єкт всесвітньої спадщини - Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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