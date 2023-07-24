Головне за день. Понеділок, 24 липня

Наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу, 23 бойових зіткнення на сході, наступальні дії Сил оборони, нова партія воєнної допомоги від Іспанії. Яким запам’ятається 516-й день повномасштабної війни.

Щонайменше шість цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки. Одну важко поранену дитину врятувати не вдалося.

“Серед поранених - четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик”, - повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Російські окупанти обстріляли місцеву водойму, де відпочивали люди, касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Саме така зброя застосовується для знищення живої сили противника.

Павло Кириленко наголосив - дітям у зоні бойових дій не місце, і закликав батьків евакуювати їх.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області поранено чотири людини, зокрема дитина.

За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу Одеси в неділю, 23 липня, було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 квартир.

"Учора проводилася консервація житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів. На постраждалих 28 пам’ятках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження. Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету", - йдеться в повідомленні пресслужби міської ради.

Зазначається, що мешканці пошкоджених будинків можуть отримати державну допомогу через "єВідновлення" в застосунку "Дія". Обстеження пошкоджень триває.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на фронті упродовж доби відбулися 23 бойові зіткнення.

За добу росіяни завдали одного ракетного і 58 авіаційних ударів, здійснили понад 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, три засоби протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях і чотири станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 липня – в нашій новині.

Вранці 24 липня Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard, "швидких", броньованих авто, вантажівок та різні види боєприпасів.

"Інші чотири Leopard 2A4, передані урядом Іспанії, вже вилетіли із Сантандера до Польщі. Учора польовий шпиталь прибув до Польщі", - повідомили в іспанському Міністерстві оборони.

Нині з порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами, яке прямувало в Україну. Очікується, що всі матеріали можуть бути доставлені ЗСУ на початку серпня.

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

У суботу йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Зазначається, що Борисов намагався втекти від слідства. Він змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.

"Два дні тривали активні пошуки й зрештою в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві. Враховуючи намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави", – наголосили в ДБР.

Українські журналісти і медійні організації, учасники Медіаруху, закликали міжнародні організації не плутати журналістів з пропагандистами — активними учасниками російської агресії проти України.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

"Ми, українська медійна спільнота, нагадуємо міжнародним організаціям про те, що пропагандисти є прямими антагоністами журналістів. Саме їхні дії призводять до знищення свободи слова і гонінь на медійників, які працюють з дотриманням принципів свободи слова та професійних стандартів. Російські медіаорганізації та їх співробітники, які є активними виробниками пропаганди та учасниками військової агресії Росії проти України, мають понести справедливе покарання за свої дії, які призвели до розпалювання війни і масового знищення українських громадян", - йдеться у заяві.

Пропагандист Ростислав Журавльов особисто брав участь в агресії проти України у складі збройних формувань, зокрема, в захопленні українських адміністративних будівель на Донеччині в 2014 році. Як Журавльов сам писав у соцмережах, він приїхав з Росії в 2014 році аби брати участь у війні проти України. Доказом цього є численні фотографії Журавльова зі зброєю, нацистською символікою та його дописи, які свідчать про те, що він брав активну участь в російській окупації України.

"Також інформуємо міжнародні організації, що РИА є державною інформаційною агенцією, яка повністю контролюється та фінансується російською владою. РИА є частиною пропагандистського конгломерату “Россия сегодня” під керівництвом Дмитра Кисельова, до яких застосовані міжнародні санкції, та які активно продукують фейк-ньюз та дезінформацію щодо подій в Україні.

"Ми закликаємо міжнародні організації відкрито засудити російську державну пропаганду і визнати її такою, що становить загрозу миру і є актом агресії, відповідно до статті 30 Статуту ООН", - резюмували автори заяви.

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