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У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова

Працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

В суботу йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Зазначається, що Борисов намагався втекти від слідства. Він змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.

"Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві. Враховуючи намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави", – наголосили в ДБР.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило Борисову про підозру. А Офіс генпрокурора заявив, що його збираються оголосити в розшук.

Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази щодо Борисова. Також вивчались і повідомлення ЗМІ, матеріали НАЗК, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Згодом правоохоронці встановили, що й теща Борисова впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість – офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

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