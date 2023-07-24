Тренування на F-16 почнеться у серпні і триватиме щонайменше шість місяців, – Резніков

Навчання, ймовірно, буде проходити в Данії та Нідерландах, а також, можливо, у Великій Британії чи Польщі.

Тренування українських пілотів на F-16 почнеться у серпні та триватиме щонайменше шість місяців. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтервʼю CNN.

Україні все ще потрібно розвинути деяку інфраструктуру, щоб у майбутньому мати змогу працювати з цими літаками. За оптимістичним прогнозом Резнікова, українські пілоти зможуть керувати F-16 навесні наступного року.

Міністр оборони додав, що якби Україна мала ці винищувачі зараз, вони "безумовно" допомогли б досягти більшого прогресу в поточному наступі.

"Якщо у вас є більш складна, більш сучасна зброя, вона буде більш ефективною", – сказав він.

Навчання, яке, за словами Резнікова, ймовірно, буде проходити в Данії та Нідерландах, а також, можливо, у Великій Британії чи Польщі, також включатиме інтенсивні заняття для техніків. Міністр оборони заявив, що технічне обслуговування літаків є серйозним завданням.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден дав сигнал європейським союзникам, що вони можуть почати тренування українців на сучасних винищувачах F-16, 16 липня. F-16 є американською розробкою, тож необхідно дозвіл Штатів.

Тренування можуть розпочатися тоді, коли країни будуть до того готові.