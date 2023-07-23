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Унаслідок обстрілу росіянами Одеси пошкоджено будівлю консульства Греції

Це вже друга консульська установа у місті, яку зачепив російський терор. 

Унаслідок обстрілу росіянами Одеси пошкоджено будівлю консульства Греції
Фото: news.informer.od.ua

Після нічого обстрілу росіянами Одеси було пошкоджено будівля консульства Греції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. 

“Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю”, − нагадав очільник країни.

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Зеленський додав, що загалом лише цієї ночі в Одесі майже 50 будинків були пошкоджені, з них 25 – памʼятки архітектури. “Історичний центр. Світова спадщина, яку взяла під свій захист ЮНЕСКО”, − сказав президент. 

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення. 

Унаслідок нічного обстрілу Одеси за попередніми оцінками пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення.

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