Унаслідок нічного обстрілу Одеси пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини, − Мінкультури

Унаслідок нічного обстрілу Одеси за попередніми оцінками пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Серед них – пам’ятки культурної спадщини в межах об’єкта всесвітньої спадщини “Історичний центр Одеси” та його буферної зони.

МКІП також готує відповідні звернення до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення.

Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.