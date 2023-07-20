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Зеленський попросив Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка

Також Зеленський запропонував Шмигалю знаходити позабюджетні кошти на проекти, які зараз справді потрібні.

Зеленський попросив Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка
Фото: Марія Глазунова

У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я запропонував голові уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз справді потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге: попросив Премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України”,- сказав президент.

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Він наголосив, що кожен проект, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів. 

“Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні”, - закликав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” виділяє 33 млн гривень на серіал з робочою назвою “Інгулець” компанії “Прототип продакшн” ведучого “1+1” Юрія Горбунова. 

Він наголосив, що серіал матиме 24 серії, і це “зовсім невеликі кошти”.

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