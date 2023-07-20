Зеленський попросив Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка

Також Зеленський запропонував Шмигалю знаходити позабюджетні кошти на проекти, які зараз справді потрібні.

У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я запропонував голові уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз справді потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге: попросив Премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України”,- сказав президент.

Він наголосив, що кожен проект, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів.

“Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні”, - закликав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” виділяє 33 млн гривень на серіал з робочою назвою “Інгулець” компанії “Прототип продакшн” ведучого “1+1” Юрія Горбунова.

Він наголосив, що серіал матиме 24 серії, і це “зовсім невеликі кошти”.