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В Чехії покажуть мультфільм “Мавка. Лісова пісня”

У більш ніж 10 містах відбудуться спеціальні покази мультфільму українською.

В Чехії покажуть мультфільм “Мавка. Лісова пісня”
Фото: Держкіно України

У Чехії сьогодні, 20 липня, починається показ мультфільму “Мавка. Лісова пісня”.

Про це повідомила пресслужба Держкіно України.

Крім того, у більш ніж 10 містах відбудуться спеціальні покази мультфільму українською. 

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Побачити мультфільм у оригінальній озвучці можна буде в таких містах: Прага, Чеський Крумлов, Водняни, Карлові Вари, Дєчін, Полічка, Валашське Клобуки, Бистріце-під-Гостинем, Карвіна, Моравська Острава, Валашське Мезіржічі.

“Графік сеансів дізнавайтесь на офіційних сайтах кінотеатрів вказаних міст й плануйте свою подорож магічним Всесвітом, де на вас чекає багато гумору, любові, музики, загадок та сміливих вчинків”, - підсумували в Держкіно України.

Нагадаємо, “Мавка. Лісова пісня” стала популярнішою за “Аватара”, обійшовши другу частину всесвітньо відомого хіта за кількістю проданих квитків у локальному прокаті в Україні.

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