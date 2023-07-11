Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” обігнав другу частину “Аватара” в українському прокаті

На мультфільм “Мавка. Лісова пісня” в Україні було продано 1 217 644 квитків.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Мавка. Лісова пісня” стала популярнішою за “Аватара”, обійшовши другу частину всесвітньо відомого хіта за кількістю проданих квитків у локальному прокаті”, - повідомили в Держкіно.

Уточнюється, що за результатами 19-го тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму “Мавка. Лісова пісня” складають 152 608 797 гривень.

Нагадаємо, мультфільм "Мавка" подолав межу в 1 млн євро в італійському кінопрокаті за три тижні.

Перед тим мультфільм “Мавка. Лісова пісня” став найкасовішим українським фільмом за часи незалежності.