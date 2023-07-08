В Ізюмі провели консервацію кам’яних половецьких баб

З метою убезпечення кам’яних половецьких баб в умовах воєнного стану до Ізюму прибули фахівці з Харкова.

Про це повідомила пресслужба мерії Ізюму.

“Кам’яні половецькі баби, розташовані на горі Крем’янець, є унікальною пам’яткою ІХ-ХІІІ сторіччя та мають велику цінність для культурного надбання України і є своєрідною візитівкою нашого міста”, - повідомили в мерії.

Фото: Ізюмська мерія

Під керівництвом фахівців була здійснена консервація кам’яних баб з дотриманням всіх необхідних норм та умов. Консервацією кам’яних баб займались співробітники Ізюмського комунального підприємства теплових мереж.

Раніше повідомлялось, що у Мелітопольському районі Запорізької області російські війська замінували територію Національного історико-археологічного заповідника “Кам’яна Могила”.